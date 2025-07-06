كشف النجمان أحمد السقا وأحمد فهمي عن كواليس فيلمهما الجديد «أحمد وأحمد»، الذي يتصدر شباك التذاكر بإيرادات تجاوزت 10 ملايين و839 ألف جنيه خلال ثلاثة أيام.

وقال الفنان أحمد السقا خلال حوارهما مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج «الحكاية» على فضائية « MBC مصر»، إن «حلم» تقديم الفيلم كان يراوده منذ عام 2014؛ لكن المشروع كان يتعطل باستمرار لأسباب مختلفة، معربا عن إيمانه بأن «كل شيء بميعاد».

وتحدث عن كواليس أخطر مشاهد الأكشن في الفيلم، قائلا :«قمنا بتصوير مشهد الأكشن على سقالات بالدور الثالث، كنا نقف على مساحة لا تتجاوز 70 سم، وكان من المستحيل استخدام الوايرات (أسلاك الأمان)؛ بسبب كثرة السقالات؛ لأنها قد تؤدي لإصابة أفراد الطاقم».

من جانبه، عبر الفنان أحمد فهمي عن انبهاره بجرأة السقا، قائلا: «المشهد صعب جدًا، أنا لو مكانه مش هعمل المشهد أصلا».

وروى موقفا طريفا يعكس جرأة السقا في أدوار الأكشن، قائلا: «كنا نصعد إلى الدور الثالث عبر السلالم، وكان من المفترض أن يخرج السقا من النافذة ليقف على السقالة، ففوجئنا أنه يتسلق واجهة المبنى من الخارج».

ووصف «السقا» بأنه «طاقة لا تنتهي»، مضيفا: «السقا أكثر فنان ملتزم في العمل، إذا كان ميعاد التصوير السادسة صباحا، تجده متواجدا في موقع التصوير منذ الرابعة فجرا، ولا يشعر بالتعب إطلاقا، وبالنسبة له مشاهد الأكشن هي الانبساط كله».

وتحدث عن بداية فكرة الفيلم، قائلا إن الفنان أحمد السقا هاتفه منذ سنوات تحديدا في 2014 ودعاه إلى منزله ليعرض عليه فكرة لفيلم يكون اسمه «أحمد وأحمد» من بطولتهما دون أن يعلم السيناريو أو القصة، حتى تولى بعدها المؤلف أحمد درويش مهمة بناء القصة بأن يكون السقا خال فهمي الذي يفقد ذاكرته.