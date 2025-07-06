بدء امتحان الرياضة البحتة لطلاب الثانوية العامة

بدأ منذ قليل امتحان الرياضيات البحتة لطلاب الثانوية العامة شعبة الرياضيات.

ويؤدي الطلاب الامتحان في اختبار واحد لأول مرة منذ سنوات، حيث كان الطلاب يؤدون امتحان فرعين فى الرياضيات البحتة أحدهم فى الجبر والهندسة الفراغية وآخر فى التفاضل والتكامل.

وشددت وزارة التربية والتعليم على التعامل بكل حزم ومن خلال الإجراءات القانونية مع كل المخالفات، خاصة محاولات الغش سواء التقليدي أو الإلكتروني، مع تكثيف إجراءات التفتيش لمنع اصطحاب أجهزة الهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان.

وقال وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف إنه يجب التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، والتأكد من تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات، ووصول أوراق الأسئلة إلى جميع مديريات التربية والتعليم.

وشدد على عدم تهاون الوزارة مع أي خروج عن الإطار العام المنضبط للعملية الامتحانية، وسيُطبق القانون بكل حزم للحفاظ على نزاهة الامتحانات ومبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وأنه يتابع بنفسه الكاميرات من غرفة العمليات المركزية بالوزارة قبيل بدء كل امتحان لضمان الجاهزية والانضباط.