كشف الفنان أحمد فهمي، عن استمرار التعاون الفني مع الفنان أحمد السقا في مشروعه السينمائي المقبل بعد فيلمهما الجديد «أحمد وأحمد»، مشيرا إلى توليه مهمة الإشراف على كتابة السيناريو.

وتحدث خلال حوارهما مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية MBC مصر، عن فيلمه الحالي «ابن النادي»، مؤكدا أنه لا يزال في مراحل التصوير.

وأوضح أن اسم النادي في الفيلم «افتراضي»، لا يرتبط بالنادي الأهلي أو الزمالك، معقبا: «الفيلم، ملوش علاقة برمضان صبحي، رمضان صديقي».

وداعب الإعلامي عمرو أديب، الفنان أحمد فهمي المعروف بانتمائه الأهلاوي، حول لاعب الأهلي الجديد أحمد سيد «زيزو» المنتقل حديثا من الغريم التقليدي نادي الزمالك، قائلا: «يعني مش الأهلي ولا الزمالك، ولا زيزو!» ليرد فهمي: «ما تتكلمش على ابننا بقى» ليسخر «أديب» من تعليقه «بقى دلوقتي ابنكم هو لحق! ده أنتم لسه متبنيينه من أسبوعين ثلاثة».

وتطرق «فهمي» إلى المنافسة على الدوري بين الأهلي والزمالك، قائلا: «المنافسة من غير الزمالك، أنا لا أتمنى أن أنافس بيراميدز أصلا.. ملهاش طعم، فرقة ملهاش جمهور.. أتمنى منافسة الزمالك، أنا رأيي أن الكرة جمهور، والمنافسة مع الأندية الجماهيرية لها طعم آخر، أنا حاليا حاسس أنه دوري شركات».

كما كشف عن أحد أغرب المواقف التي جمعته بالفنان أحمد السقا، عندما ذهب لتوقيع عقد فيلمهما الجديد «أحمد وأحمد» في منزله ليفاجأ بوجود طبيب أسنان يعالج ضرسه المكسور «بدون بنج».

وأوضح الفنان أحمد السقا، أن الطبيب نسي إحضار البنج، مشيرا إلى رفضه ترك ضيوفه من المنتجين والمخرجين والذهاب إلى العيادة ليقرر تحمل الألم.

واختتم «فهمي» حديثه واصفا الفنان أحمد السقا بأنه «أيقونة وظاهرة» مثل الفنان الراحل فريد شوقي، مشيرا إلى أن اسمه أصبح مثلا يُضرب به في الجرأة.