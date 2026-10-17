قالت شرطة دلهي، إنه تم إطلاق سراح رئيسة رابطة الطلاب الهندية، نيها بورا، صباح اليوم السبت، بينما سيمثل مؤسس حزب حركة الصراصير الشبابية، أبهيجيت ديبكي، أمام محكمة القضاء التنفيذي المختصة.

وقالت وكالة أنباء «برس ترست أوف إنديا» الهندية، إن الشرطة وضعت الاثنين قيد الاحتجاز الاحترازي أمس الجمعة، قبل مسيرة احتجاجية بعنوان «ليهرا دو تيرانجا» في منطقة كونوت بليس.

وأوضحت الشرطة، أنه تم إطلاق سراح بورا بعد استكمال الإجراءات المتعلقة باحتجازها، في حين تم توقيف ديبكي في قضية جديدة تتعلق بالإخلال بالسلام والأمن.

وبعد إطلاق سراحها، هاجمت بورا شرطة دلهي وحكومة حزب بهاراتيا جاناتا، ووصفت عمليات الاحتجاز بأنها «غير قانونية».

كما طالبت بوقف عملية التحقق المثيرة للجدل التي تجريها مفوضية الانتخابات لقوائم الناخبين، ودعت إلى استقالة رئيس المفوضية، جيانيش كومار، وإلى سجنه.

وطالبت رئيسة رابطة الطلاب الهندية أيضًا بالإفراج الفوري عن جميع المحتجين الذين احتُجزوا أو أُوقفوا، بمن فيهم ديبكي.

وأضافت: «على الجميع، من جيانيش كومار إلى حكومة بهاراتيا جاناتا، التخلي عن غرورهم. يجب أن يستقيل كومار أو يُعزل ويُسجن، ويجب وقف عملية مراجعة سجل الناخبين المشبوهة حتى يتنفس سكان دلهي والهند الصعداء».