أبو ريدة يشارك في اجتماعات مجلس «فيفا» بزيوريخ

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شارك هاني أبوريدة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، في اجتماع مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، "فيفا"، والذي استضافته مدينة زيوريخ السويسرية.

ويعد أبوريدة أقدم أعضاء مجلس "فيفا"، حيث تم انتخابه كعضو باللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم، للمرة الأولى عام 2009.

وقرر مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، خلال اجتماعه، رفع حجم استثمارات "فيفا" في تطوير كرة القدم لدى الاتحادات الوطنية الأعضاء الـ211، والاتحادات القارية، وغيرها من الجهات الفاعلة إلى 6.35 مليار دولار.

كما قرر تشكيل مجموعة عمل لبحث إصلاحات محتملة في إطار حوكمة "فيفا"، وتولي لجان FIFA الدائمة مراجعة الإجراءات التأديبية.