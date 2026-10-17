أعلن الدكتور محمد شطا، رئيس إدارة شئون المديريات بوزارة الزراعة، عن إتمام الاستعدادات المبكرة لاستقبال موسم زراعة القمح الجديد، مشيرا إلى اتخاذ حزمة من التدابير والتسهيلات لدعم الفلاحين وضمان تحقيق أكبر إنتاجية ممكنة من المحصول الاستراتيجي.

وأكد شطا، في تصريحات لـ"الشروق"، توفير ما بين 5 إلى 6 ملايين شيكارة من الأسمدة الأزوتية حتى الآن لتغطية الاحتياجات الزراعية في مختلف المحافظات، مؤكدا استمرار ضخ الكميات اللازمة لتأمين متطلبات الموسم بالكامل.

وأضاف رئيس شئون المديريات أن الوزارة تعمل على تأمين وتوفير كل التقاوي المعتمدة عبر منافذ الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، والمنافذ التابعة للجمعيات والاتحادات والمجالس الزراعية في جميع المحافظات، لضمان وصول التقاوي عالية الجودة والموثوقة للمزارعين قبل بدء زراعة المحصول.

وحول المساحات المستهدفة، أوضح شطا أن خطة الوزارة تستهدف زراعة نحو 3.8 مليون فدان بالقمح خلال الموسم الجديد، مشيرا إلى أن هذه المساحة تعكس مواصلة الجهود لزيادة الرقعة المنزرعة بالمحاصيل الاستراتيجية مقارنة بالموسم الماضي الذي سجل زراعة نحو 3.7 مليون فدان.

وعلى صعيد تطوير السلالات، أعلن عن استبدال وإدخال أصناف جديدة من التقاوي تُزرع لأول مرة هذا الموسم، وهما صنفا "مصر 4" و"مصر 5"، موضحا أن هذين الصنفين يتميزان بخصائص فريدة تتيح لهما التأقلم العالي مع الظروف والتغيرات المناخية، والقدرة العالية على مقاومة الأمراض والآفات الزراعية، إضافة إلى إمكانية تجود زراعتهما في كل الأراضي المصرية، وبشكل خاص الأراضي المستصلحة والحديثة.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى للوصول بمتوسط الإنتاجية إلى نحو 19.5 أردب للفدان، ما يعادل استهداف نحو 3 أطنان للفدان، لافتا إلى أن بعض الحقول الإرشادية والمزارعين المتميزين يحققون معدلات إنتاجية أعلى تصل إلى 28 أردبا للفدان وأكثر في العديد من المناطق.

وفيما يتعلق بأسعار التوريد، قال شطا إن أسعار توريد القمح للموسم المقبل ستشهد زيادة مؤكدة ومجزية للمزارعين مقارنة بأسعار العام الماضي التي بلغت 2500 جنيه للأردب، مشيرا إلى أن تحديد السعر النهائي والمستهدفات الخاصة بالاستلام والتوريد يخضع حاليا للدراسات والمقترحات بالتنسيق مع الجهات المعنية، وسيتم الإعلان الرسمي عن السعر المعتمد خلال الفترة القليلة المقبلة مع انطلاق عمليات الزراعة.