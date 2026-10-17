كشف ملابسات تضرر شخص من استيلاء آخر على هاتف والدته حال سيرها بشارع بالفيوم

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم ملابسات تضرر شخص من استيلاء آخر على هاتف والدته حال سيرها بشارع بالفيوم.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، إن أجهزة الأمن رصدت تداول منشور مدعوم بصور بمواقع التواصل الاجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من شخص إستولى على هاتف محمول خاص بوالدته حال سيرها بأحد الشوارع بالفيوم.

وأضافت أنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 20 سبتمبر المنقضى تبلغ لقسم شرطة أول الفيوم من القائم على النشر بفقد والدته هاتفها المحمول حال سيرها بالشوارع بدائرة القسم، وباستدعاء الشخص الظاهر بمقطع الفيديو "مقيم بدائرة القسم"، وبسؤاله قرر أنه عقب عثوره على الهاتف المحمول انتظر ورود مكالمة لإعادته لمالكه إلا أنه نفذ شحن البطارية ولدى علمه بنشر الخبر بمواقع التواصل الاجتماعى تواصل مع الشاكى فى حينه، وقام بتسليمه الهاتف وبسؤال القائم على النشر أيد ذلك وأقر بتنازله عن شكواه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.