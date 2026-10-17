ضبط المتهم بمزاولة مهنة منادي سيارات وطلبه مبالغ مالية من قائدي السيارات بالقاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على شخص بتهمة مزاولة مهنة منادي سيارات وطلبه مبالغ مالية من قائدي السيارات بالقاهرة.

وقالت وزارة الداخلية، فى بيان لها، إن أجهزة الأمن رصدت تداول منشور مدعوم بمقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن التضرر من شخص لمزاولة مهنة منادى سيارات وطلبه مبالغ مالية من قائدى السيارات دون وجه حق نظير السماح لسياراتهم بالوقوف بإحدى المناطق بالقاهرة.

وأضافت، أنه بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وقيامه بمزاولة مهنة منادى سيارات "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الخليفة لتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.