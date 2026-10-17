الرئيس السيسي: مش أي حد يتكلم كلمتين مترتبين يفتكر إنه يقدر يتولى مسئولية البلد دي

استعرض الرئيس عبدالفتاح السيسي، مقترحه بإعداد برنامج لتأهيل مرشحين لرئاسة الجمهورية تنفذه الأكاديمية العسكرية.

جاء ذلك خلال كلمته ضمن فعاليات حفل تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية المصرية لعام 2026، بالعاصمة الجديدة، صباح السبت.

واستشهد خلال حديثه فترة تولى المشير حسين طنطاوي مسئولية وزارة الدفاع عام 1991، قائلًا إن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، كلفه بإعداد مقومات اقتصادية لمواجهة أي تحد محتمل للدولة المصرية.

وأشار إلى أن المشير الراحل وضع حينها خطة كبيرة لتخفيض النفقات وترشيد المرتبات، قائلًا إن مصر احتاجت بعد أحداث 2011 إلى 80 مليون جنيه، لم تتمكن من تدبيرها سوى بموارد تلك الخطة.

وأضاف: «الفلوس كلها خلصوها أثناء فترة الاحتجاجات والإضرابات والاعتصامات والخراب بعد 2011، والتي أفقدتنا 450 مليار دولار».

وأكمل: «بفضل جهود المشير طنطاوي وأعضاء المجلس العسكري تم تدبير المبلغ وترشيده من كل شيء يمكن ترشيده، بعدين قعدوا يقولوا الجيش فاسد وكلام لا يليق والله، وحاولوا يعملوا وقيعة بين الجيش والشرطة والجيش والشعب.. لكن المؤسسة العريقة كل اللي فيها شرفاء أفاضل لا يهمهم سوى الدولة المصرية وشعبها».

وشدد على أهمية إعداد الكوادر القيادية التي تدرك معنى الدولة وأهمية الحفاظ عليها، معقبًا: «مش أي حد يتكلم كلمتين مترتبين يفتكر إنه يقدر يتولى مسئولية البلد دي.. ياخد الدولة ويدخل بيها في الحيط، وأنا أتحمل المسئولية دي، لأن ربنا يوم القيامة هيسألني علمت إيه في تجهيز ناس لتتولى مسئولية الدولة بعدنا».

ولفت إلى أن تجربته في هذه المسألة لم تبدأ في عام 2011، مضيفًا: «ما تسمحوش بهدم اللي تم إنجازه بفضل من الله والتضحيات في 2013 والإرهاب الذي سقط فيه الشهداء والمصابين والأموال الكثيرة التي خسرناها.. لا تسمحوا بتكرار هذه المسألة مرة أخرى».

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح السبت، إلى مقر انعقاد حفل تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية المصرية لعام 2026، بالعاصمة الجديدة.

وعُزفت الموسيقى العسكرية بمجرد وصول الرئيس السيسي، الذي حرص على تحية الحاضرين من الطلاب وأولياء الأمور.

ثم عُزف النشيد الوطني بمجرد وصول الرئيس إلى منصة مشاهدة العرض، ووقف الحضور لأداء تحية العلم.

وبعد استعراض حرس الشرف حرص الرئيس السيسي، على تحية كبار الدولة والمسئولين الموجودين. ثم بدأت فعاليات الحفل بتلاوة آيات قرآنية.