الرئيس السيسي يوجه بتقديم التحية العسكرية للأشقاء في الخليج: لازم نعترف بالجميل

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وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم التحية العسكرية للأشقاء في دول الخليج، مشيدًا بجهودهم في مساندة مصر بعد أحداث 2011.

جاء ذلك خلال كلمته ضمن فعاليات حفل تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية المصرية لعام 2026، بالعاصمة الجديدة، صباح السبت.

وقال: «في 2011 الدولة جات على الأرض، الاحتياطي خلص كله، والاقتصاد انكمش، ولا بقا في وقود ولا أي حاجة».

ونوه أن الأشقاء في الخليج أرسلوا سفن البترول والغاز والبوتاجاز والقمح عام 2013 «بدون حساب»، معقبًا: «لو ماكنش حد عمل كده، أنا مش عارف الدولة المصرية كانت هتعمل إيه».

وذكر أن تجديده التأكيد على تلك المسألة يأتي عرفانًا بالجميل والحرص على عدم تكرار تلك الأزمات مرة أخرى.

وأضاف: «عشان ميتكررش تاني ونعترف بالجميل، ونعرف إن النجاح ماكانش أنا، لا ده ربنا سبحانه وتعالى حماكم، وأن لن أستحي وأتحرج من تقديم الشكر والتقدير إلى الأشقاء في الخليج: السعودية والإمارات والكويت».

وحذر من محاولات الإساءة للأشقاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفًا: «لا تنسوا هذا الكلام، لأنه لو لم يحدث في هذا التوقيت ماكنتش عارف الدولة هتعيش تاني إزاي؟ هتجيب منين يعني؟؟».

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح السبت، إلى مقر انعقاد حفل تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية المصرية لعام 2026، بالعاصمة الجديدة.

وعُزفت الموسيقى العسكرية بمجرد وصول الرئيس السيسي، الذي حرص على تحية الحاضرين من الطلاب وأولياء الأمور.

ثم عُزف النشيد الوطني بمجرد وصول الرئيس إلى منصة مشاهدة العرض، ووقف الحضور لأداء تحية العلم.

وبعد استعراض حرس الشرف حرص الرئيس السيسي، على تحية كبار الدولة والمسئولين الموجودين. ثم بدأت فعاليات الحفل بتلاوة آيات قرآنية.