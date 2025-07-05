قال الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق وعضو لجنة دراسة إغلاق الطريق الإقليمي، إن اللجنة الهندسية ستبدأ عملها الميداني في الساعة التاسعة من صباح الأحد، للمرور على الطريق وتحديد الخطوات المقبلة.

وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد» أن المهمة دراسة «أحجام الحركة المرورية» وتحديد ما هي البدائل المرورية المتاحة لمستخدمي الطريق في حال إغلاق اتجاه بالكامل.

وأضاف أن لجنة هندسية ستضم «كل الجهات ذات الصلة»، وعلى رأسها ممثلون عن وزارتي النقل والداخلية إلى جانب «استشاريين على مستوى جيد»، سترفع «الرأي الفني» والتوصيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال وزارة النقل.

وتابع: «إذا كان هذا قرارًا، فسيتم البحث عن بدائل أخرى للحركة المرورية للاتجاه المغلق»، مشيرا إلى أن الجدول الزمني الحالي لإنهاء أعمال الصيانة على الطريق ينتهي في 30 أغسطس المقبل.

وكشف عن تبعات إغلاق الطريق، مشيرا إلى أن إغلاق الطريق سيؤدي حتمًا إلى «زيادة مسافات النقل وضغوط على طرق أخرى».

وأوضح أن شبكة الطرق تشبه شرايين جسم الإنسان، مشيرا إلى أن الحركة ستسلك مسارات أطول وتتسبب في «كثافات مرورية أعلى على المحاور البديلة» في حالة الإغلاق.

ونوه بأن رحلة كانت تستغرق ساعة أو نصف ساعة على الإقليمي «ممكن تزيد قليلا» عبر الطرق البديلة.

وأوضح أن الميزة الكبرى تتمثل في «الأمان»، مؤكدا أن القرار من ناحية السلامة المرورية سيكون «مليون في المية حلا جذريا سيقضي على سوء استخدام التحويلة الحالية، وتشغيل الطريق بالاتجاه الطبيعي وإغلاق الاتجاه الذي يشهد أعمال الصيانة، بدلا من تحويله على الطريق الآخر».

وأكد أن اللجنة لن ترفع قرارها إلا بعد دراسة ميدانية متأنية، قائلا: «سيتم دراسة ما هي أحجام المرور الموجودة على الطريق الدائري، كام في المية منها نقل وكام في المية منها ملاكي وهكذا، وسيتم المرور على الطرق البديلة ومعاينة هل تستوعب هذه الكثافات الإضافية؟ إذا كان هذا الأمر يمكن تطبيقه، فبالتالي المشكلة تم حلها نهائيا».

ووجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بدراسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق الطريق الدائري الإقليمي في المناطق التي تشهد أعمال رفع الكفاءة والصيانة، مع وضع البدائل المناسبة والآمنة، وذلك بعد حادث المنوفية السبت.

كما وجّه الرئيس وزارة الداخلية بسرعة اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين، وتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لفرض الانضباط والالتزام بالقانون على كافة الطرق، خاصة من حيث السرعة والحمولة للحفاظ على أرواح وأموال المواطنين.

وتوفي مساء السبت، أحد المصابين بحادث الطريق الإقليمى بمنشأة القناطر بمحافظة الجيزة، ليرتفع بذلك عدد المتوفين لـ 10 ضحايا، وإصابة 10 آخرين.