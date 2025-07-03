يائير جولان يتهم حكومة نتنياهو بالمماطلة السياسية في صفقة الأسرى

اتهم زعيم حزب الديمقراطيين في إسرائيل يائير جولان، حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالمماطلة السياسية في صفقة الأسرى.

وأضاف في تصريحات، نقلتها وكالة «معا»، مساء الخميس، إن «الصفقة تُدار على مراحل مع مماطلة ورفض للحسم»، مشيرا إلى أن الدافع ليس أمنيا بل سياسي «مثير للسخرية» من أجل البقاء في الحكم.

كما وصف الحكومة الحالية بأنها «حكومة فشل ودمار»؛ ترفض تحويل الإنجازات العسكرية إلى حسم سياسي.

وأضاف أن تغيير الحكومة الحالية يشكل شرطًا أساسيًا للأمن وإعادة البناء، معتبرا أنها تُغامر بمصير الشعب الإسرائيلي لإنقاذ نفسها سياسيًا.

وتسود حالة من الترقب الحذر في كل من إسرائيل وقطاع غزة مع تجدد جهود الوسطاء للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق النار، بعد أكثر من عام ونصف من الحرب.

وتتجه الأنظار إلى اللقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي قد ينتج عنه اتفاق لوقف إطلاق النار وعودة الهدوء إلى المنطقة.

وتشير العديد من المصادر الإسرائيلية إلى أن نتنياهو ربما يعقد صفقة في واشنطن يقدم من خلالها تنازلات مهمة في قطاع غزة، مقابل ما سيوفره له ترامب من مظلة تحميه من استمرار المحاكمة.



