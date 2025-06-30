ناشد المحامي والإعلامي خالد أبو بكر، الرئيس عبدالفتاح السيسي، التدخل لحل معضلة قانون الإيجار القديم.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الاثنين: «كده الناس ملهاش غيرك يا ريس، أرجوك أن تكون ذكرى 30 يونيو بيضاء كما هي، أرجوك كحكم بين السلطات أن تتدخل».

وأضاف: «هل ترضى يا سيادة الرئيس أن يكتب في التاريخ أن الذي انحاز للشعب في 3 يوليو اختار نفس التاريخ كي يتم السماح بتشريد الأسر المصرية من منازلها؟».

وأكمل: «أنا هنا أناشد السيسي، السيسي اللي صوره اترفعت في الميادين والبيوت المصرية، كبطل في وقت كانت فيه البلاد في أصعب أوقاتها، هايهون عليك يا ريس سيدات مصر؟ هايهون عليك كبار السن؟ أملي فيك كبير جدا».

وأعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، استكمال مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم من حيث المبدأ جلسة الغد، مع ضرورة قيام الحكومة بتقديم البيانات التي طلبها النواب.

ووجه جبالي الحكومة خلال الجلسة العامة اليوم، بتقديم بيان بعدد المستأجرين من الجيل الأول، قائلا: «بيان تقريبي وليس بيان عام 2017، بيان تقريبي بعدد المستأجرين الأصليين، والإجراءات التي ستتخذها الحكومة مع هذه الفئة بالذات في ضوء ما تضمنته المادة 8 من مشروع القانون لأنهم فئات أولى بالرعاية».

كما أكد ضرورة تقديم بيان بعدد الأراضي المتوقع توفيرها لإقامة الأماكن اللازمة لتوفير الوحدات البديلة وأماكنها وعلى الأخص في المحافظات التي ليس لها بديل صحراوي.

ودعا وزير الشئون النيابية إلى التواصل مع رؤساء الهيئات البرلمانية والمستقلين واطلاعهم على البيانات ليكون التصويت مبنيًا على أسس واضحة، وشدد على أهمية تقديم البيانات قبل الجلسة بوقت كاف.