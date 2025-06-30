النائب عبدالمنعم إمام ينتقد كثرة مشروعات القوانين المحالة من الحكومة في توقيت ضيق: كأنها كانت نائمة

انتقد الإعلامي عبدالمنعم إمام عضو مجلس النواب، كثرة عدد مشروعات القوانين المحالة من الحكومة في الفترة الأخيرة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد: «كأن الحكومة كانت نائمة طوال السنوات الماضية وجاءت لتتذكر أهمية هذه القوانين في آخر شهر».

وأضاف أن الحكومة اتفقت مع مجلس النواب في بداية دور الانعقاد الحالي على مشروعات القوانين ذات الأولوية، وجرى الاتفاق مع الحكومة على إحالتها للمجلس.

وأوضح أنه في كل اجتماع لمجلس الوزراء خلال الشهرين الماضيين يتم إدخال مشروعات قوانين غير الخطة التي كانت موضوعة.

أشار إلى أن مشروعات قوانين مثل الإيجار القديم والتعليم كانت بحاجة إلى حوار مجتمعي لفترة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل إحالتها إلى البرلمان.

وعقب على ذلك بالقول: «كأن المشهد أننا أمام كرات نار تُلقى للبرلمان ومن المفترض عليه أن يتعامل معها ويتصدى لها في وقت ضيق.. لا أعرف لمصلحة من يحدث ذلك».

وعبر إمام عن استغرابه من أن السلطة التنفيذية تحاول من خلال مشروع قانون التعليم، أن تجعل هذا الملف راجعًا إليها بشكل كامل دون عودة إلى البرلمان الشعبي رغم حساسية هذا الملف.