تعديل حكومي في مالي بسبب انقطاع الكهرباء المتكرر

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أعلن قرار رئاسي في مالي، أن القائد العسكري المالي آسيمي جويتا، قرر تعيين أمادو كيتا وزيرا للمناجم في تعديل حكومي أمس السبت.

ويحل كيتا محل ألوسيني سانو، الذي يشغل أيضا منصب وزير المالية والذي كان قد حل محل وزير المناجم والطاقة السابق الأمين سيدو تراوري بعد أن تقدم باستقالته في 31 مايو الماضي، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وتقدم تراوري باستقالته بعد أن أثار انقطاع الكهرباء الاستياء وأعاق الأعمال التجارية.

ومالي هي واحدة من أكبر منتجي الذهب في أفريقيا، وهي موطن لمناجم تديرها شركات مثل "باريك جولد"، و "بي 2 جولد"، و "ريزوليوت مينينج، و "أنجلو جولد آشانتي".