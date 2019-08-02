تقرير: يوفنتوس يتوصل لاتفاق شخصي مع لوكاكو

أكد تقرير صحفي اقتراب البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم مانشستر يونايتد، من الانضمام إلى يوفنتوس، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

ووفقا لما ورد عن الصحفي الإيطالي الشهير روميو أجريستي، والذي يعمل في موقع "جول" بنسخته الإيطالية، فإن يوفنتوس قد توصل لاتفاق شخصي مع لوكاكو، يقضي بانضمام الأخير إلى السيدة العجوز.

ويسعي يوفنتوس للتعاقد مع لوكاكو من مانشستر يونايتد، عبر صفقة تبادلية من شأنها أن تخول للشياطين الحمر الحصول على خدمات مهاجم البيانكونيري، الأرجنتيني باولو ديبالا، الذي تنقص موافقته لإتمام الصفقة.

وكان ديبالا قد عاد، صباح الخميس، إلى تورينو، ومن المتوقع أن يعقد مبحاثات مع الإيطالي ماوريسيو ساري، مدرب الفريق، كما سيخضع للفحوصات الطبية الروتيبية، قبل بداية تحضيراته للموسم الجديد.