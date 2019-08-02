مرشح ترامب لإدارة الاستخبارات الوطنية يتنحى بشكل سريع

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مرشحه لأن يكون المدير القادم لجهاز الاستخبارات الوطنية لن يسعى للحصول على المنصب، وسط سلسلة من التقارير الإعلامية التي تلقي بظلال من الشك على مؤهلاته.

وكان قد اختير جون راتكليف وهو عضو في الكونجرس من ولاية تكساس من قبل ترامب في نهاية الأسبوع الماضي ليحل محل دان كوتس.

وكتب ترامب على تويتر "بدلا من المرور في أشهر من القذف والتشهير، أوضحت لجون كم سيكون تعيسًا بالنسبة له ولأسرته التعامل مع هؤلاء الأشخاص [...] لذلك قرر جون البقاء في الكونجرس".

وكانت السيرة الذاتية لراتكليف لتولي الوظيفة ضعيفة منذ البداية، لكن كان ينظر إليه على أنه مؤيد قوي لترامب في الكونجرس. وقد أظهرت تقارير، بما في ذلك في واشنطن بوست أن راتكليف كذب بشأن إنجازاته كمدع عام لتعزيز سيرته الذاتية.