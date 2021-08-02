مستشار رئيس الوزراء: محدود الدخل هو المستفيد الأكبر من مدينة العلمين الجديدة

قال هاني يونس المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، إن تصميم مدينة العلمين الجديدة يحاكي أفضل المدن السياحية على مستوى العالم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" الذي يُقدمه الإعلامي يوسف الحسيني على القناة الأولى، مساء الأحد، أن محدود الدخل هو المستفيد من مثل هذه المشروعات الاستثمارية، من خلال استغلال عائد بيع هذه المشروعات التي وصفها بـ"الغالية" وإنفاقها على مشروعات تخص محدود الدخل مثل إسكان اجتماعي أو تطوير عشوائيات.

وأوضح أن السبيل الثاني لاستفادة محدود الدخل من هذه المشروعات هو إيجاد فرص عمل هناك، وبالتالي يكون الفرد قادرًا على تكوين أموال تُمكّنه من شراء شقة بما يسمح له وأسرته بتوفر الحياة الكريمة، موضحًا أن المنطقة الصناعية توفّر فرص عمل مباشرة لسكان العلمين الجديدة.

وأشار يونس، إلى أن التوسع المعماري في الساحل الشمالي الغربي هو بمثابة استفادة من قطعة ذهبية تمتلكها الدولة، موضحًا أن الدولة تستهدف عدم اقتصار الاستفادة من هذه المنطقة لمدة شهرين أو ثلاثة فقط.

وأوضح أن الدولة تعمل على خلق مدن مستدامة في هذه المنطقة شأنها شأن محافظة الإسكندرية، وخصّ بالذكر مدينة العلمين الجديدة التي تملك ساحلًا يبلغ طوله 14 كيلو مترًا، وهو تقريبًا نفس طول كورنيش الإسكندرية.

وأكّد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه بأن يستفيد المواطنون جميعًا من الكورنيش، والاستمتاع بكورنيش العلمين الجديدة، وليس مثل بقية مناطق الساحل التي حصلت عليها القرى السياحية والجمعيات التعاونية، لكن تخطيط العلمين الجديدة يعالج هذا الأمر.

ولفت إلى إتاحة أنشطة اقتصادية بما يضمن استمرار عمل المدينة طيلة العام، ضاربًا المثل على ذلك بأن الأكاديمية العربية لعلوم وتكنولوجيا النقل البحري تعمل هناك منذ عامين، إلى جانب الجامعة التي بدأت الدراسة فيها منذ عامين أيضًا.