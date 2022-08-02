وصول أول سفينة محملة بحبوب أوكرانية للتفتيش في اسطنبول



وصلت سفينة شحن محملة بالحبوب الأوكرانية إلى اسطنبول مساء الثلاثاء للخضوع للتفتيش.



وتعتبر السفينة هي الأولى التي تحمل حبوبا من أوكرانيا عبر البحر الأسود منذ الغزو الروسي في شباط فبراير الماضي.



وغادرت السفينة رازوني، التي تحمل حوالي 26 ألف طن ذرة، ميناء أوديسا يوم أمس الاثنين.



ووصلت السفينة إلى مدخل مضيق البوسفور على البحر الأسود في اسطنبول، وهي الآن راسية في الموقع المحدد، وفقا لما ذكرته وزارة الدفاع التركية عبر صفحتها على تويتر.



ومن المقرر أن يصعد ممثلون من أوكرانيا وروسيا وتركيا والأمم المتحدة على متن السفينة لتفتيشها صباح غد الأربعاء.



يشار إلى أن التفتيش يستهدف ضمان عدم استخدام السفينة لتهريب أشياء مثل الأسلحة.



وبعد ذلك، من المقرر أن تمر السفينة التي تحمل علم سيراليون عبر مضيق البوسفور، لتدخل البحر المتوسط ومن ثم ترسو في لبنان.



ومن المتوقع أن ترفع هذه الإمدادات القادمة من أوكرانيا القيود عن ملايين الأطنان من الحبوب لتصديرها إلى السوق العالمية.



وأبرمت الأطراف المتحاربة بالإضافة إلى تركيا اتفاقا في 22 تموز/يوليو بوساطة الأمم المتحدة للسماح بالصادرات من أوكرانيا من ثلاثة موانئ. كما اتفقا على إنشاء مركز تحكم في اسطنبول.