 الزمالك مودعا كريم هنداوي: شكرا على تاريخك الكبير مع الكوماندوز - بوابة الشروق
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الزمالك مودعا كريم هنداوي: شكرا على تاريخك الكبير مع الكوماندوز

علي البحيري
نشر في: الأربعاء 2 أغسطس 2023 - 1:50 م | آخر تحديث: الأربعاء 2 أغسطس 2023 - 1:51 م

ودع نادي الزمالك كريم هنداوي، حارس مرمى كوماندوز اليد، بعد رحيله عن الفريق لخوض تجربة احترافية جديدة بمسيرته في الدوري السعودي.

نشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك المهتمة بشئون اليد في النادي صورة لـ كريم هنداوي، مصحوبة بتعليق:" الجميع في نادي الزمالك يتمنى التوفيق للأخطبوط كريم هنداوي".

أضافت:" شكرًا على تاريخك الكبير مع الكوماندوز داخل صالة نادي الزمالك".

ورحل كريم هنداوي لاعب فريق اليد بنادي الزمالك، إلى صفوف فريق الصفا السعودي، بعدما نجح في التتويج مع الفارس الأبيض ببطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد.


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