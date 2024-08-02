وزير البترول: تطوير ميناء الحمراء يعزز دور مصر كمركز إقليمي لتداول الطاقة

تفقد كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، تسهيلات ميناء الحمراء البترولي لمتابعة أعمال التوسعة الجارية التي تهدف إلى زيادة السعة التخزينية للميناء.

تأتي هذه التوسعات في إطار دعم حركة تداول واستقبال الزيت الخام والمنتجات البترولية بالميناء.

وأكد بدوي أهمية الميناء التاريخية وجهود تطويره المستمرة، مشدداً على ضرورة توافر كل المقومات الاستراتيجية لضمان استدامة عمل الميناء. وشدد على أهمية الحفاظ على منظومة السلامة والصحة المهنية، حماية البيئة، وتطوير مهارات العاملين في الميناء.

وأشار بدوي إلى التزام الوزارة بتحقيق أهداف استراتيجيتها الطموحة، بما في ذلك زيادة الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلي وتعظيم العوائد الاقتصادية، خاصة في ظل الحكومة الجديدة التي تسعى للتوسع في أنشطة التصنيع وتوفير الطاقة.

وأوضح بدوي أن برنامج الحكومة يشمل تنويع سلة الطاقة، وزيادة إنتاج البترول والغاز، واستغلال الثروات التعدينية، مع تهيئة المناخ الجاذب للمستثمرين، مؤكدا أهمية الالتزام بقواعد التشغيل الآمن، وتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وزيادة الوعي لدى العاملين لضمان استدامة الأعمال.

وقدّم إبراهيم مسعود، رئيس شركة ويبكو المشغلة للميناء، عرضاً توضيحياً لسير العمل بالميناء، مشيراً إلى حرص الشركة على مواكبة المتطلبات وزيادة كفاءتها وقدراتها، بالإضافة إلى خطط تطوير الميناء والفرص الاستثمارية المتاحة.

شملت جولة الوزير زيارة منطقة مستودعات الزيت الخام، حيث تفقد منظومة التحكم الآلي (DCS) في الميناء، واطلع على محطة الطاقة الشمسية بقدرة 500 كيلووات التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على الشبكة الوطنية.

كما تفقد الأعمال الجارية في المنطقة الشمالية التي تشمل إضافة 4 مستودعات جديدة لزيادة السعة التخزينية إلى 5.3 مليون برميل.

كما شملت الزيارة أعمال توسعة المنطقة الجنوبية لإنشاء منطقة تخزين وتداول جديدة للمنتجات البترولية والزيت الخام، في إطار خطة تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول الطاقة، حيث يتم تنفيذ جميع أعمال التصميمات والإنشاءات بأيادي مصرية من خلال شركة بتروجت.