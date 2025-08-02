السيطرة على حريق في مركب رحلات نيلية بكورنيش رشيد

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة من السيطرة على حريق اندلع في أحد مراكب الرحلات النيلية بكورنيش مدينة رشيد.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق بأحد مراكب الرحلات النيلية، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المراكب المجاورة.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق لم يسفر عن وقوع إصابات، لكنه تسبب في خسائر مادية جسيمة.

وجارٍ حصر التلفيات، ومعرفة أسباب وملابسات الحريق. وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.