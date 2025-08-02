-رئيس اللجنة: التحقيقات ستبدأ فورا بلقاء مسؤولين في محافظتي السويداء ودرعا والأهالي المتضررين

عقدت لجنة التحقيق في أحداث السويداء جنوبي سوريا، اجتماعها الأول، السبت، برئاسة وزير العدل مظهر الويس.

وتشهد السويداء وقفا لإطلاق النار منذ 19 يوليو الماضي، وذلك عقب اشتباكات مسلحة دامت أسبوعا بين مجموعات درزية وعشائر بدوية، خلفت مئات القتلى.

وضمن مساعيها لاحتواء الأزمة، أعلنت الحكومة السورية 4 اتفاقات لوقف إطلاق النار بالسويداء، أحدثها مستمر منذ 19 يوليو، فيما أعلنت وزارة العدل، الخميس الماضي، تشكيل لجنة تحقيق في تلك الأحداث التي شهدت "اعتداءات وانتهاكات" على أن تسلم تقريرها خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ تشكيلها.

وخلال اجتماع لجنة التحقيق الذي جرى، بمقر وزارة العدل بالعاصمة دمشق، أكد وزير العدل أهمية إنصاف المتضررين، وأن "نتائج العمل يجب أن تصب في إعادة الأمن والاستقرار لجميع مكونات الشعب السوري"، حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية.

ووفق الوكالة، عقد أعضاء اللجنة جلسة عمل داخلية، تم خلالها اختيار القاضي حاتم النعسان، رئيساً للجنة، وفتح خطين هاتفيين للتواصل مع الأهالي في السويداء وتلقي الشكاوى.

وقال النعسان، إن التحقيقات ستبدأ فورا بلقاء مسؤولين في محافظتي السويداء ودرعا والأهالي المتضررين.

وأكد أن "الهدف من اللجنة كشف الحقيقة كاملةً وتحديد المسؤولين عن الأحداث الأليمة، مع العمل بصلاحيات كاملة وشفافية".

يذكر أنه وتحت ذريعة "حماية الدروز" استغلت إسرائيل تلك الأوضاع وصعّدت عدوانها على سوريا، وشنت في 16 يوليو، غارات مكثفة على 4 محافظات، وقصفت مقر هيئة الأركان ومحيط القصر الرئاسي في العاصمة دمشق.