مقترح أمريكي - إسرائيلي لحماس: نزع السلاح وإطلاق سراح الأسرى وحكومة مؤقتة بإشراف واشنطن

كشفت القناة 12 الإسرائيلية عن وجود محادثات متقدمة بين إسرائيل والولايات المتحدة بشأن مقترح جديد يتضمن إنذارًا نهائيًا لحركة حماس.



وذكرت القناة أن المقترح الأمريكي - الإسرائيلي الجديد يشمل نزع سلاح الحركة، وإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين، وتشكيل حكومة مؤقتة بقيادة الولايات المتحدة في غزة.

وأفادت القناة بأنه حال رفض حماس تنفيذ هذه الشروط، ستشن إسرائيل عملية عسكرية لهزيمتها.

وقال المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، إن حركة حماس منفتحة على التخلي عن سلاحها، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ملتزم بإنهاء الحرب. وفق صحيفة هآرتس الإسرائيلية.

وأشار ويتكوف إلى أن هناك جهدا مشتركا من إسرائيل والولايات المتحدة لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والدواء، إلى غزة.

وكشف المبعوث الأمريكي أن: "هناك صعوبات ونقص لكن لا يوجد تجويع وبعد أن نفند هذه المزاعم من حماس سنكون قادرين على مواصلة التفاوض لإنهاء الحرب وإعادة جميع الرهائن".

من جهتها، نفت حركة حماس في بيان رسمي أنها أبدت استعدادًا للتخلي عن سلاحها، مؤكدة أن الخيار الوحيد لذلك هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس.