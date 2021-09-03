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كشف الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك عن آخر التطورات الخاصة بصفقات نادي الزمالك قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.

وقال لبيب في تصريحات تليفزيونية : هناك اتفاق بيني وبين كارتيرون وحسين السيد وفاروق جعفر على احتياج نادي الزمالك للتعاقد مع عبد الله السعيد.

وأضاف : هناك مفاوضات رسمية مع نادي بيراميدز ومع المهندس ممدوح عيد لحسم الصفقة بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة.

وتابع : علمت من المقربين أن عبد الله السعيد يرغب في الانتقال إلى نادي الزمالك، ولكن مفاوضاتي بالكامل مع نادي بيراميدز لحسم هذا الملف.