كشف الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك عن آخر التطورات الخاصة بصفقات نادي الزمالك قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.
وقال لبيب في تصريحات تليفزيونية : هناك اتفاق بيني وبين كارتيرون وحسين السيد وفاروق جعفر على احتياج نادي الزمالك للتعاقد مع عبد الله السعيد.
وأضاف : هناك مفاوضات رسمية مع نادي بيراميدز ومع المهندس ممدوح عيد لحسم الصفقة بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة.
وتابع : علمت من المقربين أن عبد الله السعيد يرغب في الانتقال إلى نادي الزمالك، ولكن مفاوضاتي بالكامل مع نادي بيراميدز لحسم هذا الملف.