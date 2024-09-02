القسام تعلن مسئوليتها عن العملية المزدوجة قرب الخليل

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الاثنين، مسئوليتها الكاملة عن عمليتي مستوطنتي غوش عتصيون وكرمي تسور قرب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الكتائب خلال بيان، إنهم نفذوا العملية مساء يوم الجمعة 30 أغسطس 2024، معلنة استشهاد مقاتليها اللذين نفذا العمليتين، وهما: محمد إحسان مرقة، وزهدي نضال أبو عفيفة.

وأضافت القسام خلال البيان: "تمكن الاستشهادي محمد مرقة من تفجير مركبة مفخخة في محطة للوقود بمغتصبة غوش عتصيون بهدف استدراج جنود العدو للمكان، فيما انقضّ على القوة التي قدمت بالسلاح الآلي فأوقع منهم القتلى والجرحى، والذين كان على رأسهم غال ريتش قائد لواء عتصيون في جيش العدو".

وتابعت: "بينما استطاع الاستشهادي زهدي أبو عفيفة اقتحام مغتصبة كرمي تسور عقب دهس حارسها، وأطلق النار تجاه مجموعة من المغتصبين الصهاينة، قبل أن يفجر مركبته داخل المغتصبة".

وقالت القسام إنها بينما "تكشف عن أولى عملياتها الاستشهادية بمحافظة الخليل، تؤكد على ما قالته سابقًا بأن كافة محافظات الضفة بلا استثناء ستبقى تخبّئ بين أحيائها المزيد من المفاجآت المؤلمة والكبرى للمحتل الغادر، والتي كان آخرها يوم أمس الأحد، عملية ترقوميا التي نفذها الشهيد المجاهد البطل مهند محمود العسود".

وشددت القسام على "بقاءها على عهدها لجميع أبطال شعبنا في ضفة العياش، بمواصلة إمدادهم وإسنادهم بالعتاد والمعلومات، وتجهيز الاستشهاديين ومنفذي العمليات النوعية التي ستقتلع هذا المحتل عن أرضنا قريبًا بعون الله تعالى".