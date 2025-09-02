اختتم ليفربول، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، سوق الانتقالات الصيفية بأحد أكبر التعاقدات في تاريخ البريميرليج، بضم المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك من نيوكاسل يونايتد مقابل 130 مليون جنيه إسترليني، في صفقة قياسية عززت مشروع المدرب الهولندي آرني سلوت، المدعوم بتجديد عقد النجم المصري محمد صلاح.

وكان ليفربول قد نجح في تجديد عقد هدافه التاريخي محمد صلاح، وقطع الطريق على محاولات الهلال والاتحاد السعوديين لضمه، حيث كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن العقد الجديد يمتد حتى عام 2027، ويمنح النجم المصري راتبًا أسبوعيًا يبلغ 400 ألف جنيه إسترليني، ليصبح الأعلى أجرًا في تاريخ النادي وأحد أعلى اللاعبين دخلاً في الدوري الإنجليزي الممتاز.

صلاح، الذي وصفه سلوت بـ"حجر الزاوية" في مشروعه، يقود فريقًا تم تدعيمه بست صفقات كبرى، جعلت الريدز يتصدرون ترتيب أندية العالم في الإنفاق خلال صيف 2025 بقيمة إجمالية بلغت 425 مليون جنيه إسترليني (نحو نصف مليار يورو).

صفقات ليفربول صيف 2025

ألكسندر إيزاك – 130 مليون جنيه إسترليني

فلوريان فيرتز – 116 مليون جنيه إسترليني

هوجو إيكيتيكي – 79 مليون جنيه إسترليني

مليوش كيركيز – 40 مليون جنيه إسترليني

جيريمي فريمبونج – 30 مليون جنيه إسترليني

جيوفاني ليوني – 30 مليون جنيه إسترليني

الإنفاق الضخم صاحبه أيضًا تجديد عقود عدد من أبرز نجوم الفريق، يتقدمهم صلاح وفيرجيل فان دايك، بجانب كودي جاكبو، كونور برادلي وتري نيوني.

في المقابل، غادر الفريق 9 لاعبين بارزين، بينهم لويس دياز، داروين نونيز وألكسندر أرنولد، لتدخل خزائن النادي 261.5 مليون جنيه إسترليني، ويبلغ صافي إنفاقه نحو 164 مليونًا.

كما قفزت القيمة السوقية لليفربول إلى 1.12 مليار يورو، ليصبح ثالث أعلى أندية إنجلترا من حيث القيمة، خلف آرسنال (1.3 مليار يورو) ومانشستر سيتي (1.24 مليار يورو)، وفق موقع "ترانسفير ماركت".

التشكيل المتوقع بعد الصفقات

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: فريمبونج – كوناتي – فان دايك – كيركيز

الوسط: جرافينبرج – فيرتز – ماك أليستر

الهجوم: محمد صلاح – جاكبو – إيكيتيكي

ومع بداية مثالية بثلاثة انتصارات متتالية على بورنموث، نيوكاسل وآرسنال، يتصدر ليفربول جدول البريميرليج بـ9 نقاط كاملة، ليؤكد أنه قادم بقوة للحفاظ على لقبه، في موسم قد يُكتب في التاريخ كأحد أكثر مواسمه طموحًا وإنفاقًا.