رئيس مجلس السيادة في السودان يؤكد ضرورة تعزيز الأمن والاستقرار في شمال دارفور

أكد رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ضرورة تعزيز الأمن والاستقرار، في ولاية شمال دارفور (غرب السودان)، مشيدا بالجهود التي بذلتها حكومة الولاية لتحقيق الاستقرار، في كافة المجالات.

وقال البرهان، خلال لقائه والي شمال دارفور المكلف اللواء الركن مالك الطيب خوجلي، في الخرطوم، إن مجلس السيادة مستمر في دعم جميع مشروعات الولاية، لافتا إلى أن أعضاء مجلس السيادة يعتزمون زيارة شمال دارفور، في الأيام المقبلة، للإطلاع على أوضاعها.

وبحث والي شمال دارفور خلال لقائه، عددًا من الوزراء، في الخرطوم، تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية في شمال دارفور؛ لتعزيز برامج الإصلاح الإداري بالمؤسسات الحكومية، وإجراء المسح الاقتصادي والاجتماعي بالولاية.