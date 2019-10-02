ترامب يرحب بقرار منظمة التجارة ويصفه بالانتصار العظيم لأمريكا

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رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقرار منظمة التجارة العالمية بالسماح لبلاده بفرض رسوم جمركية على واردات من الاتحاد الأوروبي ووصفه بأنه "انتصار عظيم للولايات المتحدة".

كانت المنظمة الدولية قررت في وقت سابق من مساء اليوم الأربعاء الموافقة على فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية على واردات من الاتحاد الأوروبي بقيمة 5ر7 مليار دولار سنويا، بسبب الدعم المالي الأوروبي غير القانوني لشركة "اير باص" لصناعة الطائرات.

وجاءت تصريحات ترامب خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الفنلندي سولي نينيستو، في البيت الأبيض اليوم الأربعاء.

ولم يعلن ترامب، في هذه المناسبة، عن عقوبات جمركية ضد الاتحاد الأوروبي.

وعزا ترامب قرار المنظمة إلى رئاسته للولايات المتحدة حتى وإن كان متعلقا بفترة زمنية سبقت توليه مهام منصبه، وقال إن " المنظمة صارت أفضل كثيرا معنا منذ أن أصبحت رئيسا".

وتابع ترامب أن الولايات المتحدة، تحت رئاسته، كثيرا ما خرجت منتصرة في النزاعات المثارة أمام منظمة التجارة " لأنهم يعتقدون أنني لا أحب منظمة التجارة ويريدون التأكد من أنني راض".

من جانبه، وصف نينيستو قرار المنظمة بأنه "صعب إلى حد ما" بالنسبة لأوروبا.