مجتبى خامنئي في بيان باسمه: إيران ستنقل إدارة مضيق هرمز إلى مرحلة جديدة

- المرشد الأعلى الإيراني: طهران تعتبر جميع جبهات المقاومة كيانا موحدا

بث التلفزيون الإيراني الرسمي، منذ قليل، بيانا منسوبا للمرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، وذلك بمناسبة ذكرى الأربعين على مقتل والده المرشد الأعلى الراحل، علي خامنئي.

وقال مجتبى في البيان إن "إيران لا تسعى لحرب لكنها لن تتنازل عن حقوقها، مضيفا أنها عازمة على الثأر لزعيمها الأعلى الراحل وشهدائها"، وفقا لمحطة "فرانس 24" الإخبارية.

وتابع أن "إيران ستنقل إدارة مضيق هرمز إلى مرحلة جديدة"، دون أن يوضح مزيدا من التفاصيل.

ومضى قائلا: "ما زلنا ننتظر رد الفعل المناسب من جيراننا بالجنوب حتى نتمكن من إبداء أخوتنا لكم"، في إشارة إلى دول الخليج العربي.

وقال المرشد الأعلى الإيراني، إن على الإيرانيين عدم مغادرة الشوارع رغم "المفاوضات مع العدو".

وأشار إلى أن إيران تعتبر جميع "جبهات المقاومة" كيانا موحدا.

ولم يظهر خامنئي علنا منذ اندلاع الحرب، لكن رسائل منسوبة إليه جرى تداولها عبر وسائل الإعلام الإيرانية بأشكال مختلفة، من بينها قراءة رسائل منسوبة له على شاشات التلفزيون.

ويأتي البيان المنسوب لمجتبى، اليوم الخميس، عشية انطلاق جولة محادثات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في إسلام آباد لبحث إنهاء الحرب بشكل دائم.

وفجر الأربعاء، أعلنت الولايات المتحدة وإيران هدنة لمدة أسبوعين، بوساطة باكستانية، تمهيدا للتوصل إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب التي بدأتها واشنطن وتل أبيب على طهران في 28 فبراير الماضي، وخلّفت أكثر من 3 آلاف قتيل في إيران، بحسب منظمة الطب الشرعي الإيرانية، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

ورغم تأكيد إسلام أباد وطهران أن الهدنة تشمل لبنان، نفت واشنطن وتل أبيب ذلك، وشن الجيش الإسرائيلي ضربات على لبنان، الأربعاء، وُصفت بأنها "الأعنف" منذ بدء العدوان مطلع مارس الماضي، وأسفرت في أول أيام الهدنة عن 254 شهيدا و1165 جريحا، بحسب الدفاع المدني اللبناني.

وأثارت الضربات غضبا شعبيا إقليميا وعالميا، بما في ذلك زعماء غربيون دعوا المجتمع الدولي لإدانة هذا الانتهاك الجديد للقانون الدولي، وطلبوا من الاتحاد الأوروبي تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل.

فيما قالت إيران إنه "على الولايات المتحدة أن تختار بين وقف إطلاق النار أو مواصلة الحرب عبر إسرائيل، ولا يمكنها اختيار الأمرين معا".