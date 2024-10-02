الكرملين يدعو جميع الأطراف في الشرق الأوسط إلى ضبط النفس

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إجراء روسيا اتصالات مكثفة مع الأطراف كافة في الشرق الأوسط، قائلًا إنها «تدعو الجميع إلى ضبط النفس».

جاء ذلك في الإفادة الصحفية لبيسكوف، اليوم الأربعاء، ردا على سؤال حول الإجراءات التي تعتزم موسكو اتخاذها فيما يتعلق بالوضع المتدهور في الشرق الأوسط، وما إذا كانت روسيا ستدعم إيران حال نشوب صراع واسع النطاق مع إسرائيل.

وأضاف: «لدينا اتصالات مع جميع أطراف الصراع، ونواصل إجراء هذه الاتصالات وندعو جميع الأطراف لضبط النفس في ضوء ما يحدث، وبالطبع ندين أي أعمال تؤدي إلى مقتل المدنيين».

وحول الوضع في الشرق الأوسط قال بيسكوف، إن الوضع «يتطور وفقا للسيناريو الأكثر إثارة للقلق»، وذلك حسبما نشرته «روسيا اليوم».

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، أمس الثلاثاء، تنفيذ هجوم ضد إسرائيل بعشرات الصواريخ، ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، والأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، وقائد فيلق القدس الإيراني بلبنان عباس نيلفروشان.

وقال بيان الحرس الثوري الإيراني إن «الصواريخ البالستية استهدفت قواعد ومقرات مهمة في إسرائيل وأصابت 90% من أهدافها».

من جانبه قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الهجوم الإيراني «ستكون له عواقب»، مشيرًا إلى أن «لدى إسرائيل خططًا على المستوى العسكري».