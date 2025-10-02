نائب رئيس الاتحاد الدولي للغاز: المواطنين فى القارة الأفريقية ما زالوا يفتقرون إلى الوصول للطاقة الحديثة

قال خالد أبو بكر، نائب رئيس الاتحاد الدولي للغاز، إن مئات الملايين من الناس عبر القارة الأفريقية ما زالوا يفتقرون إلى الوصول إلى الطاقة الحديثة لأغراض الطهي والتدفئة والكهرباء، مضيفا أنه بالنسبة لهم، يمكن للغاز الطبيعي أن يوفّر بديلاً أنظف وأكثر كفاءة من الوقود التقليدي مثل الحطب، والفحم النباتي، والديزل، مما يحسن النتائج الصحية، ويوفر وقتاً وجهداً خصوصاً للنساء والأطفال، ويعزز من فرص التعليم.

جاء ذلك على هامش مشاركته في الحوار السنوي الرابع لقيادة الطاقة الإفريقية، خلال أسبوع الطاقة الإفريقي (AEW) والذي أصبح حدثاً رئيسياً في أجندة صناعة الطاقة العالمية خلال فصل الخريف.

وينظم هذا الحدث من قبل غرفة الطاقة الإفريقية، وقد شهدت أعماله لعام ٢٠٢٥ حضوراً ودعماً من العديد من الحكومات الإفريقية، والجمعيات الصناعية، فضلاً عن عدد كبير من الكيانات الخاصة.

وقد مثل خالد أبو بكر، الاتحاد الدولي للغاز (IGU) في مؤتمر AEW 2025، خلال الفترة من ٢٩ سبتمبر إلى ١ أكتوبر في سلسلة من الجلسات النقاشية والموائد المستديرة ذات الصلة الوثيقة بالموضوعات الراهنة.

في اليوم الأول من المؤتمر، شارك أبو بكر، في ورشة عمل منتدى الدول المصدرة للغاز (GECF) حول الغاز الطبيعي من أجل التنمية المستدامة لإفريقيا.

وأكد أبو بكر، خلال مداخلته أن إفريقيا أصبحت قوة عالمية صاعدة، مضيفا أنه في قلب هذا النمو تكمن الطاقة، المحرك الحقيقي للتنمية، مشدداً على أن الغاز هو محور النقاش، لكونه عنصراً أساسياً في التقدّم البشري والنمو العالمي.

أما في اليوم الثاني من AEW 2025، فقد قدّم النقاش الخاص بمسارات إزالة الكربون في قطاع النفط والغاز الإفريقي رؤى مهمة للجمهور حول الالتزامات الإقليمية والعالمية لصناعة الغاز فيما يتعلق بإزالة الكربون. وخلال مداخلته في هذه الجلسة.

وشدد أبو بكر، على أن الغاز الطبيعي يبقى واحداً من أنظف أنواع الوقود الأحفوري احتراقاً، إذ يوفّر فوراً فوائد ملموسة في تحسين جودة الهواء وتقليل انبعاثات الكربون عندما يحل محل الوقود الأكثر تلويثاً مثل الفحم والديزل والكتلة الحيوية.