ليتوانيا تمدد إغلاق مجالها الجوي على طول الحدود مع بيلاروس

تعتزم ليتوانيا الإبقاء على مجالها الجوي مغلقًا على طول جزء من حدودها الشرقية مع بيلاروس حتى أول ديسمبر المقبل، حسبما أفادت وكالة أنباء البلطيق (بي إن إس) اليوم الخميس نقلا عن الجيش الليتواني.

وكان من المقرر في الأصل أن تنتهي في شهر أكتوبر، عملية الإغلاق للمجال الجوي التي بدأت في أغسطس الماضي ، بسبب المناورات العسكرية الروسية البيلاروسية ( زاباد) وسط مخاوف من انتهاكات محتملة للمجال الجوي الليتواني بواسطة طائرات مسيرة.

وقالت وزيرة الدفاع الليتوانية دوفيل شاكاليني إن تمديد إغلاق المجال الجوي أمر ضروري بسبب التغييرات التشريعية الأخيرة التي ستمكن الجيش الليتواني من تحييد الطائرات المسيرة بشكل أكثر كفاءة.

يشار إلى أن ليتوانيا تشارك حدودا مع بيلاروس طولها 679 كيلومترا تقريبا ، وهي جزء من الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.