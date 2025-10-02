التفاصيل الكاملة لليلة تكريم الرواد في افتتاح مهرجان القاهرة لمسرح العرائس

افتتحت الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون والمشرف العام على مهرجان القاهرة لمسرح العرائس معرض فنون العرائس بقاعة مختار عبد الجواد للفنون التشكيلية داخل المبنى المركزي بالأكاديمية، وخلال جولتها بصحبة الدكتور حسام محسب رئيس المهرجان والدكتور علاء حسب الله مدير القاعة، قوميسير المعرض الدكتورة هبة عبد الحفيظ، استمعت لشرح من مصممي العرائس بأشكالها المختلفة والعروض التي شاركت بها من قبل أو العروض المستقبلية التي يمكن أن تخرج للنور من خلال الاشتراك مع كل الجهات المشاركة بالمهرجان سواء مسرح العرائس أو كلية التربية الفنية بجامعة حلوان.

ثم توجهت إدارة المهرجان إلى مركز الثقافة والفنون قاعة سيد درويش لتدشين حفل افتتاح الدورة الأولى من مهرجان القاهرة للعرائس، والمهداة إلى الفنان جمال الموجي.

قدم حفل الافتتاح كل من: العروسة «بمبة» والعروسة «مناع» بالإضافة إلى فنان العرائس محمد فوزي بكار، والذين رحبوا بالحضور وطلبوا من الدكتور حسام محسب رئيس المهرجان الصعود إلى خشبة المسرح لإلقاء كلمته، ومن بعده صعدت الدكتورة غادة جبارة رئيس الأكاديمية لافتتاح هذه الدورة التأسيسية من المهرجان.

عقب ذلك تم عرض فيديو مجمع عن كل الفعاليات التمهيدية للمهرجان من ورش وماستر كلاس وموائد مستديرة عقدت على مدار الشهرين الماضيين.

ثم تم تقديم عرض "مصر جميلة" وهو نتاج ورشة خيال الظل في المهرجان من تدريب وإخراج أيمن حمدون، والتي تفاعل معها كل الحضور من الأطفال والكبار.

وخلال فقرات الحفل عرض فيلم بعنوان "حكاية عروسة" من إخراج حنان الشيمي، والذي استضاف مجموعة كبيرة من العاملين في مجال صناعة عروض العرائس في مصر، واختتم بلقاء مع الدكتورة غادة جبارة التي روت فكرة المهرجان وكيف قامت الأكاديمية بإنتاج عرض للعرائس لأول مرة من فكرتها، وتم تصميم عروسة من ذوي الهمم لتكون بطلة هذا العرض.

ثم قامت الدكتورة غادة جبارة والدكتور حسام محسب بتكريم بعض من أعضاء اللجنة العليا للمهرجان، وهم: الدكتور محمود فؤاد صدقي مدير المهرجان، والدكتورة مي مهاب نائب مدير المهرجان، والأستاذ محمد عبد الحافظ نائب الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتور أسامة محمد علي مدير مسرح العرائس، والمخرج محمد نور المدير السابق لمسرح العرائس، والدكتور رضا حسنين، والفنان عادل الكومي المدير السابق لمسرح الطفل، وعمرو مصطفى مدير الشئون الإدارية، ومايكل رفلة لجنة البرامج والعروض، والمهندسة سماح نبيل التجهيزات الفنية، والدكتورة رحاب عصام منسق الشئون الإدارية، وخالد التوني مقرر اللجنة العليا، والمهندسة سارة شكري منسق عام المهرجان.

تلا ذلك تكريم إدارة المهرجان لبعض من أعضاء لجنة المشاهدة واختيار الأعمال المشاركة، وهم: الفنانة القديرة عزة لبيب، والدكتورة رانيا بدر.

ثم جاءت لحظة تكريم الرواد في مجال مسرح العرائس في مصر والوطن العربي، وهم:

الفنان جمال الموجي، والمهداة باسمه الدورة الأولى.



له مدرسة خاصة في تصميم العرائس والديكور من أشهرها: عروسة سمسم. عمل بالمسرح كمصمم ديكور وعرائس ومخرج ومؤلف، وتولى منصب مدير عام مسرح القاهرة للعرائس من 1995 إلى 2002، وحصل على جائزة الدولة التشجيعية في مجال فن العرائس والديكور، وقام بتصميم العديد من عروض المسرح بداية من «بحر ورجالة» مرورًا بـ«شقاوة سمسم»، «سمسم العجيب»، «80 يوم حول العالم»، «الشاطر حسان»، «رحلة سنوحى»، «أنا وعرايسي في المطار»، «حلم الوزير سعدون»، وقام بتأليف وإخراج «ليه يا بهلول».

الفنانة فوزية عبد اللطيف.



هي من جيل الفنانين الأوائل لفن العرائس منذ سنة 1960، وشاركت في الكثير من عروض مسرح القاهرة للعرائس من أشهرها: «بنت السلطان»، «الليلة الكبيرة»، «حمار شهاب الدين»، «شقاوة سمسم»، «سمسم العجيب»، «سمسم وحمادة ونانا»، «أراجوز علي لوز»، «نميرة والقطة الصغيرة»، «الفارس الأسمر»، «عودة الشاطر حسن»، «سندريلا».

الفنان رفعت الشربيني.



هو شيخ النحاتين بالمسرح، وفنان متعدد المواهب، فهو فنان تشكيلي ونحات وفنان عرائس ومدير خشبة مسرح ورئيس للأقسام الفنية بمسرح القاهرة للعرائس، وبدأ من بداية نشأة المسرح، وقام بنحت الكثير من عروض المسرح من أشهرها: «حمار شهاب الدين»، «صحصح لما ينجح»، كما قام بتصميم عرض «مغامرات سمسم وحماره تمتم»، «صحصح وجميلة».

الفنان محمد عبد الله.



تسلمتها عنه نهاد شاكر، وهو من جيل رواد فرقة القفاز، وعمل كفنان عرائس وممثل بشري له طلة يحبها كل الأطفال فأصبح نجمًا من نجوم المسرح، واشتهر في دور «دبدوب» في البرنامج التليفزيوني «عروستي» مع ماما سامية، وشارك في الكثير من عروض مسرح القاهرة للعرائس منها: «سمسم وحمادة ونانا»، «أبو علي»، «دبدوب الكسلان»، «بعد التحية والسلام»، «الرحلة العجيبة»، «الفارس الأسمر»، «جحا وبنورة»، و«أنا وعرايسي في المطار».

الفنانة بهيجة عمارة.



هي من جيل الرواد لفرقة القفاز التي أنشئت سنة 1964، وهي متعددة المواهب فهي ممثلة وذات صوت جميل شاركت بالأداء الصوتي والغناء والتمثيل البشري في الكثير من عروض المسرح، كما أنها فنانة عرائس متميزة شاركت في عروض: «قاهر الأباليس مع العروسة والعريس»، «أبو علي»، «سمسم وحمادة ونانا»، «الشاطر حسان»، «اخترنا لك»، «الأمير الطائر»، «نميرة والقطة الصغيرة»، «سندريلا»، «الفارس الأسمر».

الفنان القدير محمد كشك.



هو فنان شامل متعدد المواهب: نحات، فنان استعراضي، فنان عرائس، مؤلف ومخرج، كما تولى إدارة مسرح القاهرة للعرائس من 2003 إلى 2006، وأنشأ مدرسة العرائس لظهور جيل جديد من فناني العرائس بالمسرح، قام بنحت العديد من عروض المسرح مثل: «عودة الشاطر حسن»، «عروستي»، «فركش لما يكش»، وقام بتصميم عرائس مثل: «سفروت والمزمار»، «حابي وش الخير»، كما قام بتأليف وإخراج عرضي «الرحلة العجيبة» و«الأميرة والتنين».

الفنانة آيات خليفة.



هي صاحبة التصميمات المميزة، وقامت بتصميم ديكور وعرائس العديد من العروض لمسرح القاهرة للعرائس منها: «حابي وش الخير»، «فركش لما يكش»، «الرحلة العجيبة»، «الأميرة والتنين»، وديكور عرض «عروستي».

الفنانة علوية عبد الفتاح.



كانت بدايتها مع عرض «80 يوم حول العالم» وتوالت الأعمال ما بين مصممة ديكور وعرائس، وكفنانة عرائس متميزة، كما شاركت في تصميم عرائس عرض «سمسم وحمادة ونانا»، وكمصممة ديكور في عرض «جحا وبنورة»، وشاركت كفنانة في عروض: «حلم الوزير سعدون»، «الفارس الأسمر»، «الليلة الكبيرة»، «منوعات شعبية»، «عروستي»، «الرحلة العجيبة»، «ليه يا بهلول»، «سندريلا»، «أبو علي».

الفنان الراحل صلاح السقا.



تسلمها عنه محمد نور، وهو من فنانين الرعيل الأول لفن العرائس، وبدأ مع أول عرض لمسرح القاهرة للعرائس سنة 1959 مع عرض «الشاطر حسن»، وعمل كفنان عرائس وأخرج الكثير من عروض العرائس من أشهرها الأيقونة «الليلة الكبيرة»، «صحصح لما ينجح»، «أبو علي»، «عودة الشاطر حسن»، «حكاية سقا»، «حلم الوزير سعدون»، كما تولى العديد من المناصب منها مدير لمسرح القاهرة للعرائس من 1969 إلى 1992، ورئيس البيت الفني للمسرح، ورئيس المركز القومي للمسرح.

الفنان الراحل ناجي شاكر.



تسلمها عنه الدكتور طاهر عبد العظيم، وهو من كبار مصممي العرائس بمصر والعالم، وقام بتصميم عرائس أوبريت «الليلة الكبيرة»، كما قام بإخراج وتصميم عرائس رائعة أخرى من عروض العرائس مثل: «حمار شهاب الدين»، وقام بتصميم العديد من عرائس المسرح، وتعلمت على يديه الكثير من الأجيال وفناني العرائس.

الفنان الراحل فكري أمين.



تسلمها عنه الدكتور أسامة محمد علي، وهو من فنانين الرعيل الأول لفن العرائس، وبدأ مع أول عرض لمسرح القاهرة للعرائس سنة 1959 مع عرض «الشاطر حسن»، من أمهر فنانين العرائس، وأخرج العديد من عروض العرائس من أشهرها: «سفروت في أعماق البحار»، «الأميرة والبغبغان»، «سفروت والمزمار»، «سندباد والأميرة شهرزاد»، وقام بتدريب الكثير من فناني العرائس.

وتبدأ اليوم الخميس 2 أكتوبر عروض المهرجان بعرض «ذات والرداء الأحمر» من إنتاج مسرح القاهرة للعرائس، ويقدم في الخامسة مساء على نفس المسرح بالعتبة، ثم يقدم عرضان: «زي العسل» وهو إنتاج وزارة التربية والتعليم وتحديدًا إدارة العمرانية التعليمية في الثامنة مساء على مسرح مدرسة الفنون 2، ثم عرض «جويا» وهو إنتاج المعهد العالي لفنون الطفل، ويقدم في التاسعة مساء على مسرح نهاد صليحة.

الجدير بالذكر أن حفل افتتاح المهرجان أخرجته الفنانة رضوى رشاد عثمان، والتي قدمت في بدايته فقرة بتقنية المسرح الأسود لتجميع لوجو المهرجان، وأن العروسة «بمبة» مقدمة الحفل هي من تصميم الدكتورة ريم هيبة وتنفيذ الفنان حنا حبشي وتحريك وأداء دعاء حسام الدين، وأن العروسة «مناع» مقدم الحفل هو من تصميم الفنان هشام علي وتنفيذ الفنان عزت حسني وتحريك وأداء صدام العدلة.