جيم كاري يتلقى جائزة سيزار الفخرية عن مجمل أعماله

أعلنت اللجنة القائمة على الدورة الـ51 من جائزة سيزار الفرنسية الفخرية عن اختيارها الفنان الأمريكي جيم كاري لكي يتلقى الجائزة عن مجمل أعماله ومسيرته الفنية، وذلك في الحفل الذي سيقام شهر فبراير من العام المقبل على مسرح اوليمبيا في باريس.

وصفت أكاديمية الفنون والتقنيات السينمائية الفرنسية "سيزار" الفنان جيم كاري بالقول "أحد أكثر الأصوات أصالة في السينما الحديثة، فالفنان الكوميدي الأسطوري ذو 63 عاماً صاحب أفلام (القناع The mask) و(الغبي والأغبى Dumb and Dumber) الذين قدمهما عام 1994، وكذلك أفلام the Grinch Stole Christmas عام 2004 ، عُرف بمسيرته الفنية التي تعرف بالبراعة الاستثنائية، وفي السينما استطاع التنقل ببراعة بين الأفلام الرائجة ذات الأرقام الكبيرة في شباك التذاكر وبين أفلام المؤلفين"، وأضافوا في بيانهم عن اسباب اختيار جيم كاري لنيل هذه الجائزة "أما في التليفزيون فاستطاع أن يثبت باقتدار مدى اتساع موهبته وعمقها عندما قدم دوراً حساساً في مسلسل Kidding".

وقالوا أيضاً عنه "كان جيم كاري أيضًا موضوع الفيلم الوثائقي (جيم وآندي) المرشح لجائزة إيمي. كما رسّخ مكانته كروائي ومؤلف لرواية (ذكريات ومعلومات مضللة) التي اعتبرت الأكثر مبيعًا في نيويورك تايمز، وهو معروف عالميًا كفنان تشكيلي، وله العديد من المعارض والمنشورات".

واستطردوا: "جيم كاري بعمله أمام الكاميرا وخلفها، دائما يذكرنا أن السينما ليست مجرد ترفيه فقد تكون سؤالاً أو حركة أو تنويراً، وهذا الفن والإبداع لا ينبغي أن يقتصرا على وسيلة واحدة، فموهبته ومسيرته الفنية تجسدان الجرأة المستمرة ودائماً ما تدفع الحدود بين الفن والأداء".