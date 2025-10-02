أوبك تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة بنسبة 23% بحلول 2050

توقعت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) اليوم الخميس ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة بنسبة 23 % بحلول عام 2050 مع احتفاظ النفط بأكبر حصة في مزيج الطاقة العالمي تقارب 30 %، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وذكرت الأمانة العامة للمنظمة في بيان أن ذلك جاء في تقرير التوقعات العالمية للنفط 2025 الصادر عن أوبك اليوم.

وأوضح البيان أن خبراء من قسم البحوث بالمنظمة عرضوا أبرز نتائج التقرير خلال جلسة تقديمية ضمن فعاليات "أسبوع كازاخستان للطاقة" في العاصمة أستانا تلاها نقاش مفتوح مع المشاركين.

وأضاف أن التقرير يتوقع وصول الطلب على النفط إلى نحو 123 مليون برميل يوميا بحلول منتصف القرن، موضحا أن التحليل استند إلى التطورات الأخيرة في مجالي الطاقة والاقتصاد لاسيما التحولات في سياسات الطاقة مع سعي صانعي القرار للتوفيق بين أمن الإمدادات وتكاليفها ومتطلبات خفض الانبعاثات.

ورغم هذه التحولات ترى أوبك أن النفط سيبقى مصدرا رئيسيا للطاقة لعقود مقبلة حتى مع التوسع في مصادر الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي.