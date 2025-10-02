الفيلم اللبناني بعذران يحصد جائزة الأفضل في مهرجان المكسيك للأفلام القصيرة

حصد الفيلم اللبناني القصير “بعذرانِ” للمخرج سماح القاضي جائزة أفضل فيلم قصير في مهرجان المكسيك للأفلام القصيرة، وذلك بعد عرضه العالمي الأول ضمن المسابقة الدولية للأفلام الروائية القصيرة بالمهرجان، ليُتوج بالجائزة الكبرى.

ويستعد الفيلم لمحطته التالية في رحلته الدولية عبر عرضه الأول في كندا ضمن فعاليات مهرجان فانكوفر السينمائي الدولي.

يتناول “بعذرانِ” قصة طفل من جبل لبنان يواجه وفاة والدته المفاجئة، فيطرح تساؤلاته حول الإيمان والعقاب والخلاص، لتقوده رحلة متمرّدة من البراءة إلى العنف والظلام. الفيلم يُعد صياغة عصرية لأسطورة بروميثيوس من منظور طفل درزي في الثامنة من عمره.

العمل من تأليف نديم شماس وسماح القاضي، ومن إنتاج دارين حطيط وحنا عطالله (Cinephilia Productions - Route 243) بدعم من فريدريك أفرام – مؤسسة فيلم هاوس مينّا، ويشارك في بطولته كريم هاني، منير ملاعب وأدهم بوكروم. تتولى MAD Distribution توزيعه في العالم العربي، بينما تدير MAD World مبيعاته العالمية