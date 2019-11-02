استقالة رئيس شركة الخطوط الجوية التايلاندية

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استقال رئيس الخطوط الجوية الدولية التايلاندية، إكنيتي نتيثانبراباس بعد 16 شهرا من توليه المنصب ، فيما يسعى الناقل الوطني التايلاند لوقف نزيف الخسائر.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن تشايابروك ديدياسرين، نائب رئيس الخطوط الجوية التايلاندية، حل محل نتيثانبراباس ، حسبما قالت الشركة في وقت متأخر من أمس الجمعة.

وأعدت الشركة خطة العام الجاري لإضافة 38 طائرة وهى قيد المراجعة واضطرت لنفي تقارير إعلامية تفيد بوجود مشاكل في السيولة. وزادت خسائر الربع الثاني لأكثر من الضعف جراء التباطؤ الاقتصاد العالمي والمنافسة الشرسة وقوة العملة التايلاندية البات.