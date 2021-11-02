قائد الجيش اللبناني: مستمرون في أداء مهماتنا للحفاظ على الاستقرار ومنع الانزلاق للفتنة

أكد العماد جوزاف عون قائد الجيش اللبناني أن الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان أثرت بشكل كبير في الجيش، ما اضطر القيادة إلى اتخاذ تدابير استثنائية كثيرة لمواجهتها، مشيرا إلى أن الجيش رغم هذه الظروف مستمر في أداء مهماته بكل عزيمة واصرار للمحافظة على الأمن والاستقرار ومنع الانزلاق الى الفتنة.

جاء ذلك في كلمة له اليوم خلال لقائه بمجموعة من الباحثين الأمريكيين من أصل لبناني من مركز الشرق الأوسط للدراسات ومركز كارنيجي للشرق الأوسط ومجموعة الدعم الأمريكية من أجل لبنان وذلك بمقر السفارة اللبنانية في واشنطن اليوم بحضور طاقم السفارة برئاسة القائم بالأعمال وائل هاشم.

وتمحور اللقاء الذي استهل به العماد جوزاف عون زيارته لواشنطن حول وضع الجيش اللبناني في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان وكيفية مساعدته ودعمه لاجتيازها.

وأشاد قائد الجيش بالدور الذي يقوم بها أبناء الوطن المغتربون الذين يبذلون جهودا لافتة لحشد الدعم الدولي لجيشهم.

من جهتهم، أشاد المجتمعون بالدور الذي يقوم به الجيش في لبنان مشدّدين على ضرورة دعمه لأنه المؤسسة الوحيدة التي تحظى بإجماع محلي ودولي.

وكان قائد الجيش اللبناني قد توجه أمس إلى الولايات المتحدة في زيارة يلتقي خلالها عدد من كبار المسئولين بالجيش الأمريكي وعدد من السياسيين الأمريكيين.