نمو الوظائف في القطاع الخاص بأمريكا أقل من التوقعات

أظهر تقرير اقتصادي نشر، اليوم الأربعاء، نمو الوظائف في القطاع الخاص بالولايات المتحدة خلال نوفمبر الماضي بأقل من التوقعات.

وذكرت شركة "أيه.دي.بي" لإعداد قوائم الأجور في تقريرها الشهري، أن عدد الوظائف في القطاع الخاص الأمريكي ارتفع خلال الشهر الماضي بواقع 307 آلاف وظيفة بعد ارتفاعه بمقدار 404 آلاف وظيفة في الشهر السابق وفقا للبيانات المعدلة.

كان المحللون يتوقعون ارتفاع العدد بواقع 410 آلاف وظيفة خلال الشهر الماضي بعد ارتفاعه بواقع 365 ألف وظيفة خلال الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.

وقال أهو يلدريماز نائب رئيس والرئيس المشارك لمعهد أبحاث أيه.دي.بي "في حين شهد شهر نوفمبر مكاسب في التوظيف، مازالت الوتيرة تتباطأ".

وذكر تقرير أيه.دي.بي أن الوظائف في مجال الخدمات زادت بواقع 276 الف وظيفة، بما يشير إلى نمو ملموس للوظائف في قطاعات الترفيه والضيافة والتعليم والصحة.

وارتفع عدد الوظائف في مجال إنتاج السلع بواقع 31 ألف وظيفة، في ظل زيادة طفيفة في وظائف قطاعي التشييد والتصنيع.

وارتفع عدد الوظائف في الشركات المتوسطة بواقع 139 ألف وظيفة وفي الشركات الصغيرة بواقع 110 آلاف وظيفة وفي الشركات الكبيرة بواقع 58 ألف وظيفة.

ومن المقرر أن تعلن وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة المقبل تقريرها الشهري عن سوق العمل والذي يتضمن الوظائف في القطاعين العام والخاص.

ويتوقع المحللون أن تعلن الوزارة زيادة عدد الوظائف خلال الشهر الماضي بواقع 500 ألف وظيفة بعد ارتفاعه بواقع 683 ألف وظيفة في الشهر السابق. كما يتوقع المحللون تراجع معدل البطالة إلى 8ر6 في المئة خلال الشهر الماضي مقابل 9ر6 في المئة خلال الشهر السابق.