 أفغانستان تسجل 263 إصابات جديدة بفيروس كورونا و22 حالة وفاة - بوابة الشروق
الأربعاء 2 ديسمبر 2020 11:01 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة فورية على عدم ارتداء الكمامات بوسائل النقل العام؟
النتـائـج تصويت

أفغانستان تسجل 263 إصابات جديدة بفيروس كورونا و22 حالة وفاة

كابول - أ ش أ:
نشر في: الأربعاء 2 ديسمبر 2020 - 10:50 ص | آخر تحديث: الأربعاء 2 ديسمبر 2020 - 10:50 ص

سجلت وزارة الصحة الأفغانية، اليوم الأربعاء، 263 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و22 وفاة مرتبطة به خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة -بحسب قناة "طلوع نيوز" الأفغانية- أنه بذلك ارتفع عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 في البلاد منذ بداية الجائحة إلى 46 ألفا و980 إصابة، كما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1822 حالة، بينما ارتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 37 ألفا و26 شخصا، بعد تسجيل 119 حالة تعاف جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم إجراء اختبارات كوفيد-19 لما لا يقل عن 152 ألفا و108 أشخاص حتى الآن في المختبرات الحكومية، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا 7 آلاف و748 حالة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك