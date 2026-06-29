كوريا الجنوبية ترفع درجة التأهب الأمني لتأمين عودة المنتخب وحماية المدرب المستقيل

ذكرت تقارير أن كوريا الجنوبية، عززت الإجراءات الأمنية استعدادا لعودة منتخبها الوطني، عقب خروجه المخيب من دور المجموعات ببطولة كأس العالم لكرة القدم، في ظل موجة غضب جماهيري كبيرة تركزت على المدرب هونج ميونج-بو، الذي استقال من منصبه بعد الإخفاق.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" أنه سيتم نشر 160 عنصرا من الشرطة في مطار إنتشون الدولي، حيث من المقرر أن يصل المنتخب غدا الثلاثاء، فيما خصصت إدارة المطار أيضا فريقا أمنيا مكونا من 25 فردا.

وأشارت التقارير إلى أن أحد المستخدمين المجهولين نشر تهديدا عبر أحد المنتديات الإلكترونية، توعد فيه بقتل المدرب هونج يوم عودته إلى البلاد.

وكان المنتخب الكوري الجنوبي استهل مشواره في البطولة بالفوز على التشيك، لكنه خسر بعد ذلك أمام المكسيك وجنوب إفريقيا، لينهي منافسات المجموعة في المركز الثالث، رغم اعتبارها مجموعة في المتناول، وفشل في بلوغ الأدوار الإقصائية.

وعقب هذا الإخفاق، تقدم هونج ميونج-بو باستقالته، بعدما كان قد فشل أيضا في قيادة المنتخب خلال كأس العالم 2014، قبل أن يعود لتدريبه في عام 2024 بعقد يمتد حتى عام 2027.

ويحمل كثيرون هونج المسئولية الرئيسية عن هذا الإخفاق، حتى إن رئيس كوريا الجنوبية لي جاي-ميونج تدخل وعلق على الأمر عبر منشور مطول على منصة إكس (X)، واصفا فشل المنتخب في التأهل إلى الأدوار الإقصائية بأنه "أمر غير معقول".