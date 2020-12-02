صديق مصري مختطف بنيجيريا: أخر اتصال بيني وبينه كان الأربعاء الماضي

قال عدنان ،صديق كيرلس المختطف في نيجيريا، إن أخر اتصال تم بينه وبين صديقه كان يوم الأربع الماضي، متابعًا: «كان بيطمن والدته عليه، وقال إنه لن يستطيع التواصل لأن شبكة الموبيل في الكاميرون ضعيفة».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أنه تواصل مع شقيقه الذي يعمل قبطان بحري، والذي بدوره لاحظ توقف المركب في البحر من خلال تطبيق إلكتروني يتابع تحرك السفن، معقبًا: «كنا بنطمن والدة كيرلس بأن المركب ممكن تكون عطلت».

وكانت مصادر، كشفت في وقت سابق، عن اختطاف مواطنين مصريين كانا على متن سفينة البضائع اللبنانية «ميلان – 1» منذ أيام، بالقرب من السواحل البحرية النيجيرية خلال توجهها إلى الكاميرون، موضحة أن السفينة مملوكة لشخص لبنانى يدعى عدنان الكوت، قام بتأجيرها لشخص يدعى تافو لورانس.