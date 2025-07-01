جيش الاحتلال يدفع بفرقة إضافية في مدينة غزة وشمال القطاع

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، الدفع بفرقة إضافية في مدينة غزة وشمال القطاع.

وقال في بيان عبر موقعه الرسمي، إن الفرقة 98 بدأت عمليات جديدة في مدينة غزة وشمال القطاع، إلى جانب الفرقة 162.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، ترتكب قوات الاحتلال حرب إبادة جماعية في قطاع غزة، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 200 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح أغلبية سكان القطاع.