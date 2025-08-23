تحدث وائل جمعة، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن المقارنة القائمة بين اللاعب المصري محمد صلاح، قائد فريق ليفربول الإنجليزي، والمغربي أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان، قبل حفل جوائز الكرة الذهبية، واختيار الأفضل في أفريقيا بهذا العام 2025.

واشتعلت المنافسات بين محمد صلاح وأشرف حكيمي على جوائز الأفضل، بعد المستوى المميز الذي قدمه الثنائي الإفريقي في الملاعب الأوروبية بالعام الجاري.

وقال وائل جمعة، في تصريحات عبر الأستوديو التحليلي بشبكة «بي إن سبورتس» القطرية: «أشرف حكيمي يقدم متعة كروية في الملاعب الأوروبية، وخاصة في لمسته الأخيرة».

وتابع: «حكيمي قدم موسمًا مذهلًا، من يقدم متعة هجومية؟ من يستطيع تقديم اللقطة الأخيرة؟، لذلك أرى أنه يستحق بجائزة أفضل لاعب إفريقي عن جدارة».

وأتم: «أرى أن حكيمي، أفضل من محمد صلاح وأفضل من كل الأسماء المرشحة، هذا العام، ولكن لا يوجد شئ ثابت في هذه الأمور».