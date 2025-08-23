تشيلسي يكتسح وست هام بخماسية في الدوري الإنجليزي الممتاز

تغلب نادي تشيلسي على مضيفه، وست هام، بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة، لحساب منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت أحداث المباراة التي أُقيمت لندن الأولمبي جيدة المستوى، وسط سيطرة من جانب تشيلسي على معظم مجرياتها، بعد البداية الجيدة من جانب وست هام.

وتقدم أصحاب الأرض مبكرًا بهدف من توقيع لوكاس باكيتا بعد 6 دقائق من انطلاق أحداث الشوط الأول، ورد الضيوف بهدف التعادل من توقيع بيدرو نيتو في الدقيقة 15.

وسجل جواو بيدرو الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة 23، فيما سجل إنزو فرنانديز الهدف الثالث في الدقيقة 34.

وفي الدقيقة 55، نجح مويسيس كايسيدو من تسجيل الهدف الرابع لتشيلسي، قبل أن يسجل تريفوه تشالوباه الهدف الخامس في الدقيقة 59.

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد نادي تشيلسي إلى النقطة الرابعة، التي يحتل بها المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما تجمد رصيد وست هام بلا نقاط، في المركز الأخير.