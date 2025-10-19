ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أعمال الجمعية العمومية العادية لشركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة «سوبر جيت».

وخلال الاجتماع، جرى اعتماد قائمة المركز المالي والحسابات الختامية للشركة، وتقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراقب حسابات الشركة، إضافة إلى تقرير مراقب الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024.

واستعرض تقرير مجلس إدارة الشركة وما تم تنفيذه خلال الفترة المشار إليها من تنمية لأصول الشركة واستثمارها الاستثمار الأمثل؛ لتحقيق أعلى عوائد مالية، وتطوير العديد من المحطات وأنظمة الحجز الإلكتروني، وزيادة أسطول الشركة لتقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب، حيث أصبحت الشركة تمتلك 223 حافلة حتى نهاية عام 2024.

وطورت الشركة، منظومة الحجز الإلكتروني؛ لتسهيل عمليات الحجز على العملاء وزيادة حجم المبيعات، عن طريق (خدمة العملاء، والموقع الإلكتروني، وتطبيق الهاتف المحمول)، وهو ما كان له أثر ملحوظ في زيادة عوائد وإيرادات الشركة.

وجرى استعراض ما حققته الشركة من إيرادات خلال عام 2024، حيث بلغت 617 مليون جنيه، وبلغ عدد الرحلات المنفذة 46 ألفا و90 رحلة، وعدد الركاب 3.1 مليون راكب خلال العام ذاته.

وأكد الوزير، خلال الاجتماع، ضرورة التدعيم الدائم للشركة بأحدث أنواع الأتوبيسات، وخاصة التي تعمل بالغاز والكهرباء، مشيرًا إلى الخطوات التي تتخذها الوزارة لتنفيذ التوجيهات الرئاسية بتوطين صناعة الأتوبيسات في مصر، وتعظيم التعاون مع شركات القطاع الخاص في هذا المجال لتطوير وتحديث أسطول نقل الركاب.

وأضاف أن هذا النهج هو نهج كل وزارات الحكومة المصرية، ومنها وزارة النقل، حيث يطبق الجميع شعار "لا استيراد من الخارج" ودعم الصناعات الوطنية بكل السبل، بما يساهم في توفير العملة الصعبة، وتشجيع المنتج المحلي، وخلق فرص العمل للشباب، وتلبية احتياجات السوق المحلي، والتوسع في التصدير للخارج لتكون مصر قاعدة صناعية كبرى لإنتاج أنواع الأتوبيسات كافة.

ولفت الوزير، إلى أن تحديث الأسطول يجب أن يكون بالتوازي مع استمرار تحديث وتطوير الخدمات المقدمة لعملاء الشركة، والاهتمام بأن تكون كل الجراجات التابعة لها نموذجية تتسع لجميع الحافلات وقادرة على أداء الخدمات بكفاءة وجودة.

وكشف عن التوسع في إقامة المحطات النموذجية، والعمل المستمر على التوسع في خدمات الشركة المقدمة للجمهور، مع الاهتمام بإضافة وتشغيل خطوط جديدة، ورفع مستوى الورش والعمالة الفنية والسائقين.

وأشار إلى استمرار الدورات التدريبية والتأهيلية لهم، والالتزام بمواعيد قيام الأتوبيسات، وإعلام الجمهور بهذه المواعيد بشكل مستمر، والمحافظة على الكفاءة الفنية للأتوبيسات، بما يساهم في أن تحافظ الشركة على ريادتها بين الشركات العاملة في هذا المجال.