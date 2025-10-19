قالت المذيعة لما جبريل، إن الانتماء لمصر شرفها الأكبر، مضيفة: «نحن جيل لم نشهد حرب أكتوبر لكننا نعيش حربا من نوع آخر هي حرب الوعي».

وأضافت في كلمتها ضمن فعاليات الندوة التثقيفية رقم 42، والتي تنظمها القوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الـ52 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، أن «حرب الوعي أخطر لأنها تستهدف العقول قبل الأوطان، وتستخدم الشائعات بدل السلاح والأكاذيب بدل الرصاص».

وأشارت إلى «دور الفن والإعلام كجبهة دفاع متقدمة، وكقوة ناعمة تحمي الوعي وتصون الهوية، وتقف بقوة بكلمة صادقة وصورة مسئولة، وفن هادف يصنع إنسانًا يدرك الحقيقة ويواجه التحديات ويقف خلف القيادة الرشيدة».

وذكرت أن «الوعي المصري كان حاضرًا بكل وضوح في التعامل مع القضية الفلسطينية»، لافتة إلى «انتشار الشائعات حول التهجير وبيع القضية، لكن مصر اختارت الرد بالفعل وليس الكلام».

وأكملت: «أقولها من كل قلبي كم أنا فخورة برئيسي الحكيم، الذي لم يبع ولم يساوم وكان دائما يرى أبعد بخطوات، ويقول مصر بمنتهى الثبات والعقل والحكمة».

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الأحد، الندوة التثقيفية رقم 42، والتي تنظمها القوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الـ52 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.