أردوغان: غزة امتحان للعالم الإسلامي وسنقف بقوة إلى جانب أشقائنا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن ما يجري في قطاع غزة هو بمثابة "ورقة امتحان" للعالم الإسلامي، وإن بلاده ستقف إلى جانب أشقائها الفلسطينيين بقوة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين على متن الطائرة أثناء عودته من جولة خليجية بدأت الثلاثاء وشملت الكويت وقطر وسلطنة عمان، وانتهت الخميس.

وأشار أردوغان إلى أن إعادة إعمار غزة ليست بالعمل السهل، وأن تركيا ستتخذ هذه الخطوة بشكل جماعي لا سيما مع دول الخليج.

وذكر أن هناك مفاوضات شاملة بشأن قوة المهام بغزة لأنها قضية متعددة الأبعاد.

وأوضح أن تركيا مستعدة لتقديم كافة أشكال الدعم في هذا الصدد.

وشدد على ضرورة إرغام إسرائيل على الالتزام بتعهداتها عبر العقوبات ووقف مبيعات الأسلحة لها.

وأضاف: "نحن نتخذ الخطوات بهذا الصدد وسنواصل المضي فيها".

وتابع: "غزة بمثابة ورقة امتحان للعالم الإسلامي وبمشيئة الله سنتجاوز هذا الامتحان مرفوعي الرأس وسنقف إلى جانب أشقائنا بأقوى صورة ممكنة".

من جهة أخرى، قال الرئيس التركي إنه بحث خلال زيارته إلى قطر وسلطنة عُمان مسألة شراء طائرات يوروفايتر.

ولفت إلى وجود العديد من التفاصيل الفنية في هذا الملف، وأن المفاوضات حوله تسير بشكل إيجابي.