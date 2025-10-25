الرئيس السيسي يحضر احتفالية «مصر وطن السلام» اليوم

يحضر اليوم السبت، الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاحتفالية العالمية "مصر وطن السلام"، والتي تحمل رسالة للعالم كله عن مصر ودورها المحوري لتحقيق السلام وجهود سيادته التي شهد لها العالم في كل سبيل يحقق السلام في فلسطين وغيرها من دول العالم.

وتقدم الحفل الفنانة إسعاد يونس، وتضم الاحتفالية كوكبة من ألمع النجوم المصريين والعرب منهم محمد منير وأصاله وأمال ماهر وأحمد سعد ومحمد حماقي وحمزة نمرة ومدحت صالح، إلى جانب هشام ماجد ومصطفى غريب ومحمد سلام وأحمد غزي ونور النبوي ويوسف عمر ومصطفى عماد ومحمد سلام.



بالإضافة إلى فقرة خاصة يقدمها أحمد غندور (الدحيح).